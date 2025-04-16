Москва, 16 апреля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» не будет бойкотировать матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом 16 апреля заявили в пресс-службе клуба.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Радость футболистов ФК «Химки». Александр Филин и Эдгардо Фаринья

«Матч в Санкт-Петербурге состоится, никакого бойкота не будет», — слова представителя клуба передает ТАСС.

Ранее «Чемпионат» отмечал, что футболисты хотели отказаться от выхода на матч 25-го тура РПЛ из-за отставки главного тренера команды испанца Франка Артиги и больших долгов по зарплате спортсменам.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля футболисты «Химок» отказались проводить тренировку после отставки тренера. Отмечалось, что контракты с Артигой, а также его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой были расторгнуты по соглашению сторон. Он возглавлял команду с июня 2024 года.

«Химки» находятся на 12-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в 24 матчах.