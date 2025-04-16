Киев, 16 апреля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. В Верховной раде 16 апреля произошел скандал из-за голосования по продлению военного положения и мобилизации.

РИА Новости

Спикер Рады Руслан Стефанчук сильно нервничал во время голосования. Он дал понять, что всех, кто не поддержит продление военного положения, считает «людьми президента России Владимира Путина». Он пригрозил последствиями тем, кто решил голосовать «против», сообщил МК.RU.

Руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале назвал «космонавтами» депутатов, выступивших против продления военного положения.

Как отметил журналист Руслан Осташко, скандал возник на фоне напряженности между властью и партией экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), который обвиняет команду главы киевского режима Владимира Зеленского в манипулировании при помощи военного положения. Так, Порошенко выразил недоумение из-за того, что вопрос выносят на голосование заранее — за месяц.

Как сообщало ИА Регнум, Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней — до 6 августа. «За» проголосовали 357 депутатов, «против» — один нардеп Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов). Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, продление мобилизации делает невозможным проведение парламентских или президентских выборов в августе.

В ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом Путин указал на необходимость приостановки насильственной мобилизации на Украине.