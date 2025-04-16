Нижний Новгород, 16 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде начались сборы ветеранов спецоперации Приволжского федерального округа. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции

В первом мероприятии приняли участие более 100 лидеров организации. С приветствием к участникам обратились заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

«Ассоциация широко вовлечена в выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Наша совместная работа уже приносит большие результаты: это и открытие музеев в школах, патриотическое воспитание молодёжи, адресная работа с каждым ветераном специальной военной операции, находящимся уже дома, возможность для него найти себя в этой жизни», — сказал Тихонов.

Он подчеркнул, что основная задача организации — находить участников СВО и помогать им вернуться к обычной жизни.

Заместитель губернатора Нижегородской области отметил, что для региона большая честь принимать настоящих героев нашего времени.

«Ваши знания и опыт для нас бесценны. Вы стали примером для всех, и так будет всегда», — сказал Гнеушев.

Он уточнил, что власти будут и дальше продолжать создавать механизмы для поддержки ветеранов СВО и их семей.

На сборах участники СВО расскажут о лучших региональных практиках Ассоциации ветеранов спецоперации и разработают стратегию развития организации в Приволжском федеральном округе.

«Ассоциация ветеранов СВО — это наш с вами профсоюз. Вся наша работа прежде всего про людей, которые готовы своим временем и своими силами принять участие в помощи своим боевым товарищам. Ветераны спецоперации становятся уникальным человеческим капиталом. Главное — вернуть ветеранов к здоровой мирной жизни, мы должны быть всегда рядом», — выразил мнение Афанасьев.

К ветеранам приехали участники президентской кадровой программы «Время героев» Александр Урюпин и Владимир Горох. Они рассказали о своем опыте, о значимости проектов, которые помогают участникам СВО приспособиться к гражданской жизни.

Во время мероприятий участники ассоциации также обсудят работу над народным цифровым архивом историй бойцов СВО, который создадут по поручению Путина.

На сборах наградят участников добровольческого гуманитарного отряда Ассоциации ветеранов СВО в Курской области. В отряд вошли в том числе ветераны спецоперации из Нижегородской и Саратовской областей, Чувашской Республики. Всего члены отряда спасли более 300 человек.

В Год защитника Отечества Ассоциация проведет сборы ветеранов СВО во всех восьми федеральных округах. На них приедут лидеры региональных отделений организации.

В декабре Всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов специальной военной операции прошли в Москве. Начало сборов было положено обращением Путина. На торжественном открытии Всероссийских сборов были подписаны два важных соглашения о сотрудничестве, которые направлены на укрепление сотрудничества и поддержку ветеранов и добровольцев.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в Москве на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством строительства. Документ был подписан Афанасьевым и министром строительства Иреком Файзуллиным.