Вашингтон, 16 апреля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 16–18 апреля в Париже обсудят с европейскими коллегами план по прекращению конфликта на Украине. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

ТАСС/Wiktor Dabkowski/ZUMA

«Марко Рубио и Стив Уиткофф отправятся в Париж 16–18 апреля для переговоров с европейскими коллегами с целью продвижения цели президента [США Дональда] Трампа по прекращению российско-украинского <конфликта>», — говорится в заявлении Брюс.

По словам представителя Госдепа, Рубио и Уиткофф, находясь в Париже, также обсудят с партнерами в ЕС пути продвижения общих интересов в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ключевым вопросом в урегулировании украинского конфликта остаются пять территорий — Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Но помимо этого есть и множество других проблем, добавил он.

Президент России Владимир Путин 11 апреля принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.