Москва, 16 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Стоит подумать об учреждении выходного дня после Пасхи. Об этом 16 апреля заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Таким образом он прокомментировал обращение депутата Госдумы Дмитрия Гусева в региональные органы власти с предложением об учреждении выходных дней. Отмечалось, что люди смогут провести это время с близкими и подумать о вере.

«Нам не хотелось бы, чтобы этот выходной превратился в праздник, когда люди исключительно съедают еще одну порцию шашлыков, а не вспоминают Воскресение Христово… наше общество будет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова и понимать, что он не менее значим, чем полюбившийся нам Новый год», — рассказал представитель РПЦ на пресс-конференции «России сегодня».

В 2025 году этот православный праздник выпадает на 20 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Гусев сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому православные праздники Пасха и день Святой Троицы нужно сделать выходными. По его словам эта мера будет способствовать укреплению традиций и преумножению смысла для будущих поколений.

День Святой Троицы празднуют на седьмое воскресенье после Пасхи, в этом году ее отметят 8 июня. Так как оба праздника выпадают на воскресенье, то выходной будет на следующий после них понедельник.