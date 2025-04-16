Салехард, 16 апреля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Пятеро студентов Российской академии музыки имени Гнесиных проходят стажировку в детских школах искусств Ямала. Они направлены в образовательные учреждения в Новом Уренгое, Муравленко, Лабытнанги и Харпе, где проведут практические и методические занятия, мастер-классы, творческие встречи и концерты.

Пресс-служба правительства ЯНАО

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ямала и Гнесинкой, которое предусматривает двусторонний формат взаимодействия. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, талантливые ямальцы получают возможность участвовать в обучающих программах академии, а студенты могут проходить практику в учреждениях дополнительного образования региона.

Практиканты научат воспитанников детских школ искусств ДШИ играть на фортепиано и баяне.

Запланированы и концерты выпускников академии. Первый из них состоится в рамках стажировки в Муравленко. Перед жителями и гостями города выступит студентка Анастасия Жук. Она исполнит музыкальные композиции на баяне, а также проведет творческую встречу с учащимися. Затем для воспитанников лабытнангской школы искусств выступят Диана Пономаренко и Алина Лексунова с программой на фортепиано.

Добавим, поддержка одаренных детей — одно из ключевых направлений работы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В ЯНАО действует комплекс мер поддержки талантливых детей. Это, в частности, премии за высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства, а также ежемесячные стипендии губернатора, которые сейчас получают 30 детей.