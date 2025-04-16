Курск, 16 апреля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Сергей Бобылев/РИА Новости Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

По его информации, показания против чиновника дал бывший генеральный директор компании «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

В ближайшее время их могут доставить в Москву для допроса по делу о хищении госсредств.

20 декабря Лукин был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений в курском иприграничье. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.

С 2015 по 2024 годы «Корпорация развития Курской области» заключила в общей сложности 135 госконтрактов. В марте 2023 года были заключены два госконтракта на сумму чуть больше 3,2 млрд рублей с областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Курской области», учредителем которого выступает министерство строительства региона. Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с Лукина и других фигурантов дела, которые присвоили финансы, более 3,2 млрд рублей, а также арестовать имущество фирм и участников коррупционных схем.

Из судебных документов следует, что ответчиками по иску выступают Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также Владислав Мартьянов, Денис Фёдоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплёв и Иван Уткин. Кроме того, в качестве ответчиков заявлены компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг» и «Энергосистема».

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