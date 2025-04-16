Городец, Нижегородская область, 16 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Глава Городецкого муниципального округа Нижегородской области Александр Мудров 16 апреля заявил, что выступает за полный запрет продажи алкоголя на вверенной ему территории.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он прокомментировал законопроект о дополнительных ограничениях торговли спиртным в области. Предлагается продавать алкоголь по субботам с 10:00 до 16:00, а в будние дни с 14:00 до 20:00. Глава округа поддержал инициативу, но призвал к более решительным мерам.

«По статистике, большинство происшествий и преступлений в округе совершается людьми в алкогольном опьянении. И это следует остановить. Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта в Вологодской области начали действовать дополнительные ограничения на продажу алкоголя, в будние дни часы торговлю спиртным в магазинах разрешили только с 12:00 до 14:00. В выходные оставили прежние правила. Нововведение не распространяется на кафе и рестораны.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 7 марта сообщил, что продажи алкоголя в регионе за неделю упали на треть. 26 марта он заявил, что будет проведена проверка эффективности этих мер, после чего возможно ужесточение или послабление ограничений.