Курская область, 16 апреля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В Курской области в окруженном российскими военными мужском монастыре в Горнале засели кубинские наемники. Об этом 16 апреля сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Константин Михальчевский/РИА Новости

По данным канала, всего в монастыре забаррикадировались 300 военнослужащих украинской армии и иностранных наемников.

Захваченный украинскими формированиями Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь находится в Суджанском районе на границе с Украиной. В начале апреля он был окружен российской армией. Бойцы ВС РФ сообщили, что на территории монастыря находятся минометные и артиллерийские расчеты ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, один из находящихся в монастыре украинских офицеров планировал провести переговоры с российскими бойцами, чтобы сдаться в плен. Его сослуживцы жестоко расправились над ним. Они отказались от переговоров.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытаются сбежать с территории монастыря, так как украинская сторона несет существенные потери.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в рядах ВСУ, засевших в монастыре, есть наемники из Колумбии и ряда других стран. Об этом можно судить по перехваченным переговорам. Сдаваться они не хотят, опасаясь суда за карательные действия по отношению к мирным жителям.