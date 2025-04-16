ЦБ не поддержал продление указа о продаже валютной выручки экспортерами
Москва, 16 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. У Банка России есть замечания к пролонгации требования о продаже валютной выручки экспортерами, и ЦБ не поддерживает его продление. Об этом 16 апреля журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Ранее Моисеев объявил, что требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров продлят еще на один год. Эта мера действует в России с октября 2023 года. Ее ввели для обеспечения стабильности курса рубля.
«Правительство поддержало. Банк России имеет замечания. Они вообще считают, что в нынешней ситуации продлевать действие указа не надо», — пояснил Моисеев.
Он добавил, что Министерство финансов пытается решить этот вопрос.
По указу президента РФ экспортеры должны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом правительство несколько раз смягчало нормы. Первоначально порог репатриации был равен 80%, затем экспортерам разрешили зачислять на счета не менее 60% полученной валюты, а с середины июля прошлого года — не менее 40%.
При этом порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки первоначально был равен 50%, а в октябре 2024 года его снизили до 25%.
В прошлый раз правительство России продлевало требования по обязательной продаже валютной выручки 27 апреля прошлого года. Тогда кабмин напомнил, что требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Как передавало ИА Регнум, 29 февраля 2024 года Андрей Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ, в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и государственных ведомств сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами доказал свою эффективность.