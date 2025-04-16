Москва, 16 апреля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. У Банка России есть замечания к пролонгации требования о продаже валютной выручки экспортерами, и ЦБ не поддерживает его продление. Об этом 16 апреля журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее Моисеев объявил, что требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров продлят еще на один год. Эта мера действует в России с октября 2023 года. Ее ввели для обеспечения стабильности курса рубля.

«Правительство поддержало. Банк России имеет замечания. Они вообще считают, что в нынешней ситуации продлевать действие указа не надо», — пояснил Моисеев.

Он добавил, что Министерство финансов пытается решить этот вопрос.

По указу президента РФ экспортеры должны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом правительство несколько раз смягчало нормы. Первоначально порог репатриации был равен 80%, затем экспортерам разрешили зачислять на счета не менее 60% полученной валюты, а с середины июля прошлого года — не менее 40%.

При этом порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки первоначально был равен 50%, а в октябре 2024 года его снизили до 25%.

В прошлый раз правительство России продлевало требования по обязательной продаже валютной выручки 27 апреля прошлого года. Тогда кабмин напомнил, что требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля 2024 года Андрей Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ, в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и государственных ведомств сообщил, что механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами доказал свою эффективность.