Пекин, 16 апреля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия. Об этом 16 апреля заявило министерство коммерции Китая.

Global Look Press/Zhai Huiyong/XinHua

Так в ведомстве прокомментировали угрозы США ввести в отношении КНР пошлины в размере 245%.

«Это в полной мере демонстрирует, что США уже достигли иррационального состояния в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия», — говорится в заявлении.

Как ранее передавало ИА Регнум, Белый дом заявил, что США могут поднять пошлины на импорт из Китая до уровня 245%. Отмечается, что США по-прежнему сильно зависят от иностранных поставщиков, «особенно из противоборствующих стран», это подвергает экономику и оборонный сектор страны риску сбоя в цепочках поставок и экономическому давлению.

2 апреля президент США Дональд Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). С Евросоюза Вашингтон будет взимать 20%.

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Китай увеличил пошлины на американский импорт с 84% до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.