Россия намерена купить Boeing в счет своих замороженных активов в США — СМИ
Bloomberg: Россия намерена купить Boeing в счет своих замороженных активов в США
Москва, 16 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Москва обратилась к Вашингтону с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing в счет своих замороженных активов. Об этом 16 апреля заявило агентство Bloomberg.
«Россия попросила США разрешить ей купить самолеты Boeing Co. на средства из миллиардов долларов замороженных государственных активов после прекращения огня на Украине», — говорится в материале.
Отмечается, что этот шаг может стать частью смягчения санкций в случае прекращения боевых действий. При этом представитель американского совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что США не будут обсуждать экономические обязательства до прекращения огня.
Издание напомнило, что в США находится порядка $5 млрд российских активов. В общей сложности заморожено $280 млрд резервов российского Центрального банка, причем более двух третей заблокировано в Евросоюзе.
Ранее агентство Bloomberg неоднократно публиковало информацию, не соответствующую действительности.
Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что возобновление авиасообщения должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций.
13 апреля министр экономики Испании Карлос Куэрпо предложил направить замороженные российские средства на создание нового оборонного фонда ЕС и на оказание финансовой помощи Украине. При этом ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар отмечал, что конфискация этих денег как для его страны, так и для всего союза станет нарушением международного права. Париж продолжает придерживаться позиции, что замороженные активы по-прежнему принадлежат Банку России, уточнил он.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что незаконное присвоение Западом замороженных активов РФ и использование их во вред стране — воровство, которое не останется безнаказанным. Российский лидер подчеркнул, что западные страны только приблизят разрушение системы, которая десятилетиями обеспечивала им процветание.