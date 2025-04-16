Москва, 16 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Москва обратилась к Вашингтону с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing в счет своих замороженных активов. Об этом 16 апреля заявило агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россия попросила США разрешить ей купить самолеты Boeing Co. на средства из миллиардов долларов замороженных государственных активов после прекращения огня на Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что этот шаг может стать частью смягчения санкций в случае прекращения боевых действий. При этом представитель американского совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что США не будут обсуждать экономические обязательства до прекращения огня.

Издание напомнило, что в США находится порядка $5 млрд российских активов. В общей сложности заморожено $280 млрд резервов российского Центрального банка, причем более двух третей заблокировано в Евросоюзе.

Ранее агентство Bloomberg неоднократно публиковало информацию, не соответствующую действительности.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что возобновление авиасообщения должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций.

13 апреля министр экономики Испании Карлос Куэрпо предложил направить замороженные российские средства на создание нового оборонного фонда ЕС и на оказание финансовой помощи Украине. При этом ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар отмечал, что конфискация этих денег как для его страны, так и для всего союза станет нарушением международного права. Париж продолжает придерживаться позиции, что замороженные активы по-прежнему принадлежат Банку России, уточнил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что незаконное присвоение Западом замороженных активов РФ и использование их во вред стране — воровство, которое не останется безнаказанным. Российский лидер подчеркнул, что западные страны только приблизят разрушение системы, которая десятилетиями обеспечивала им процветание.