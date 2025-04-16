Иваново, 16 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали в Ивановской области в результате утренней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По оперативным данным штаба, погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь», — сказано в сообщении.

Местные власти уточнили, что эвакуация населения не проводилась. На местах падения осколков работают экстренные службы. Проводятся работы по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в городе Шуе Ивановской области средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. Чуть ранее, в период с 08:00 до 09:40 мск, силы ПВО РФ сбили семь украинских дронов над территорией региона.

Кроме того, силы ПВО РФ ликвидировали еще два украинских дрона над Тульской и Рязанской областями. Беспилотники были сбиты в период с 06:35 по 07:00 мск.

В ночь на 16 апреля ВС РФ сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами. Над Воронежской областью уничтожено девять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Курской — четыре, еще два — над Липецкой областью и Крымом, а также один — над Московской областью.

Последнее время ВСУ усилили атаки на гражданские объекты с помощью беспилотников. Так, в ночь на 15 апреля украинские формирования атаковали пять регионов РФ с помощью 115 дронов — из них 109 сбили над Курской областью. В результате нападения ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были ранены. Кроме того, после ночной атаки украинских БПЛА в Курске были повреждены 37 частных домовладений, пять из них сгорели.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально киевский режим считает своими гражданами. Как уточнял глава СК России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.