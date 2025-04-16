В Москве состоялась VII церемония вручения международной премии BraVo
Москва, 16 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Церемония вручения премии BraVo состоялась на исторической сцене Большого театра.
Торжественной церемонии предшествовала эксклюзивная выставка для гостей премии. В Белом зале была представлена редчайшая картина Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» из коллекции тунисского коллекционера картин Кандинского и Рубцова Меди Дусса. Полотно оживил искусственный интеллект от Сбера — Kandinsky, благодаря чему гости увидели этапы создания работы.
В Императорском фойе гостей премии ждала экспозиция императорского фарфора, возвращенная на Родину меценатом и общественным деятелем Владимиром Голубевым. Это легендарные «военные» тарелки времен царствования Александра I и Николая I. Владимир Голубев также рассказал о желании возродить традицию создания на Императорском заводе военных тарелок, которые будут прославлять военные подвиги России прошлых лет и сегодняшнего дня.
«Эти шедевры — не просто произведения искусства, а символы мощи и доблести русской армии, воплощенные в хрупком, но вечном материале. Каждая тарелка, каждая ваза с батальными сценами и военными символами прославляла подвиги русских солдат, напоминая о величии Отечества», — подчеркнул меценат.
Выставку посвятили объявленному президентом России Году защитника Отечества. Приветственное слово Владимира Путина открыло и церемонию на сцене Большого театра.
«Ваше традиционное мероприятие по праву считается ожидаемым и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни столицы. Оно славится насыщенной программой, дружеской, одухотворенной атмосферой, объединяет на легендарной сцене Большого театра талантливых артистов из России и других государств, среди которых — яркие представители музыкального, балетного, оперного искусства. Уверен, что сегодняшний вечер пройдет на высокой творческой ноте и надолго запомнится его участникам и гостям. И, конечно, внесет созидательный вклад в укрепление международных гуманитарных связей», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.
Премия стала кульминацией празднования 25-летия Radio Monte Carlo. Церемония объединила классику и хиты, звучащие на волнах радиостанции. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини и «Умирающий лебедь» Камиля Сен-Санса соседствовали на одной сцене c Moon river Генри Манчини и «Верните память» в исполнении Елены Север.
Одна из классических композиций Антонио Вивальди «Лето» из цикла концертов «Времена года» прозвучала в современной обработке в исполнении трех виртуозных пианистов Bel Suono. Солист Imperial Orchestra Владимир Солуянов и симфонический оркестр Большого театра исполнили саундтрек из фильма «Список Шиндлера». Под звуки скрипки на сцене появились черно-белые фото военных лет.
Премия BraVo объединила представителей десятков стран: от Индии до Сербии, от Японии до Беларуси. Зрители смогли познакомиться с самобытной национальной музыкой стран — участниц церемонии. Так, на сцене выступил тенор из ЮАР Лукханьо Мояке, который исполнил арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского.
Завершился грандиозный концерт выступлением всех лауреатов премии, исполнивших хоровую композицию «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» в сопровождении хора Большого театра и хора Сретенского монастыря.