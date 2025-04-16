Москва, 16 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Церемония вручения премии BraVo состоялась на исторической сцене Большого театра.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Лауреаты

Торжественной церемонии предшествовала эксклюзивная выставка для гостей премии. В Белом зале была представлена редчайшая картина Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» из коллекции тунисского коллекционера картин Кандинского и Рубцова Меди Дусса. Полотно оживил искусственный интеллект от Сбера — Kandinsky, благодаря чему гости увидели этапы создания работы.

В Императорском фойе гостей премии ждала экспозиция императорского фарфора, возвращенная на Родину меценатом и общественным деятелем Владимиром Голубевым. Это легендарные «военные» тарелки времен царствования Александра I и Николая I. Владимир Голубев также рассказал о желании возродить традицию создания на Императорском заводе военных тарелок, которые будут прославлять военные подвиги России прошлых лет и сегодняшнего дня.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Светлана Захарова

«Эти шедевры — не просто произведения искусства, а символы мощи и доблести русской армии, воплощенные в хрупком, но вечном материале. Каждая тарелка, каждая ваза с батальными сценами и военными символами прославляла подвиги русских солдат, напоминая о величии Отечества», — подчеркнул меценат.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Гирма Ифрашева

Выставку посвятили объявленному президентом России Году защитника Отечества. Приветственное слово Владимира Путина открыло и церемонию на сцене Большого театра.

«Ваше традиционное мероприятие по праву считается ожидаемым и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни столицы. Оно славится насыщенной программой, дружеской, одухотворенной атмосферой, объединяет на легендарной сцене Большого театра талантливых артистов из России и других государств, среди которых — яркие представители музыкального, балетного, оперного искусства. Уверен, что сегодняшний вечер пройдет на высокой творческой ноте и надолго запомнится его участникам и гостям. И, конечно, внесет созидательный вклад в укрепление международных гуманитарных связей», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Кристина Мхитарян

Премия стала кульминацией празднования 25-летия Radio Monte Carlo. Церемония объединила классику и хиты, звучащие на волнах радиостанции. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини и «Умирающий лебедь» Камиля Сен-Санса соседствовали на одной сцене c Moon river Генри Манчини и «Верните память» в исполнении Елены Север.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Елена Север

Одна из классических композиций Антонио Вивальди «Лето» из цикла концертов «Времена года» прозвучала в современной обработке в исполнении трех виртуозных пианистов Bel Suono. Солист Imperial Orchestra Владимир Солуянов и симфонический оркестр Большого театра исполнили саундтрек из фильма «Список Шиндлера». Под звуки скрипки на сцене появились черно-белые фото военных лет.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Чжань Мэнвень

Премия BraVo объединила представителей десятков стран: от Индии до Сербии, от Японии до Беларуси. Зрители смогли познакомиться с самобытной национальной музыкой стран — участниц церемонии. Так, на сцене выступил тенор из ЮАР Лукханьо Мояке, который исполнил арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Мария Захарова, Любовь Андреева

Завершился грандиозный концерт выступлением всех лауреатов премии, исполнивших хоровую композицию «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» в сопровождении хора Большого театра и хора Сретенского монастыря.