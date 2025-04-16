Вашингтон, 16 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп лично приказал отменить брифинг Пентагона, на котором планировалось сообщить предпринимателю, главе департамента эффективности госуправления (DOGE) Илону Маску секретные планы на случай войны с Китаем. Об этом 16 апреля заявил интернет-портал Axios, ссылаясь на источники.

SHAWN THEW/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что его там не будет», — процитировал Трампа высокопоставленный чиновник в беседе с изданием.

По его словам, президент очень хорошо относится к Маску, но у доверия есть границы. У бизнесмена много деловых связей с Китаем, и Трамп не хочет допустить конфликта интересов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале DOGE начал проверку бюджета Пентагона. Сотрудникам правительственного ведомства предоставили доступ к базе данных и информационным системам минобороны. Военным поручили составить список сокращений на 2026 год на сумму $50 млрд.

В марте агентство Associated Press сообщило, что в Пентагоне решили сократить до 60 тыс. рабочих мест. Всего планируется уволить 8% гражданских сотрудников минобороны.

10 апреля Трамп заявил, что Маск на посту главы DOGE проделал колоссальную работу. Президент добавил, что уже не нуждается в помощи предпринимателя и держит его в своем окружении только из-за хорошего отношения к нему.