Санкт-Петербург, 16 апреля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Научные проекты учеников «Роснефть-классов» из оренбургских городов Бузулука, Сорочинска и Бугуруслана признаны лучшими на всероссийском форуме-конкурсе исследовательских проектов «Школьная премьер-лига» в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Разработки учащихся «Роснефть-классов» победили во всероссийском конкурсе

В число победителей конкурса вошли ученики профильных «Роснефть-классов» Илья Грабар, Юлия Мустаева, Татьяна Плаксина и Алина Галиева. Илья представил проект мобильного анализатора состояния бурового раствора в процессе бурения, который позволит продлить срок службы оборудования. Алина Галиева на самостоятельно сконструированной модели продемонстрировала возможность применения самовосстанавливающихся воздушных линий электропередачи. Юлия Мустаева разработала стратегию привлечения и удержания молодых специалистов, а Татьяна Плаксина представила программу распознавания лиц.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Разработки учащихся «Роснефть-классов» победили во всероссийском конкурсе

Форум проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и направлен на поиск и поддержку талантливых школьников для поступления в университеты, выпускающие специалистов минерально-сырьевого комплекса. Всего на отборочный этап конкурса поступило более 800 научно-исследовательских работ со всей страны. Работы 14 учащихся «Роснефть-классов» из Оренбуржья прошли в финал, а восемь из них стали призерами. В рамках форума ученики «Роснефть-классов» приняли участие в познавательных интерактивных лекциях, квестах и мероприятиях с ведущими учеными России.