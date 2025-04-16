Лондон, 16 апреля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Верховный суд Великобритании вынес решение, что термины «женщина» и «пол» в законе о равенстве 2010 года относятся исключительно к биологическому полу и их нельзя применить к трансгендерным женщинам. Об этом написала газета The Guardian.

Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

Председатель высшего британского судебного органа Патрик Ходж уточнил, что решение было принято единогласно.

«Интерпретация пола как подтвержденного пола противоречила бы определениям мужчины и женщины в законе и, следовательно, противоречила бы охраняемой законом характеристике пола. Это привело бы к созданию неоднородных групп», — пояснил он.

Решение Верховного суда стало точкой в споре, который организация For Women Scotland («За женщин Шотландии», FWS) вела с 2018 года против правительства Шотландии. Активисты подали иск после того, как власти административно-политической части Соединенного Королевства официально позволили трансгендерным женщинам со свидетельствами о признании пола занимать должности в госсоветах и на предназначенных женщинам ролях.

В 2022 и 2023 годах сессионный суд Эдинбурга два раза отклонял иски FWS. Теперь окончательное решение принял Верховный суд.

Ранее в США на законодательном уровне признали только два неизменных пола — мужской и женский. Указ 21 января подписал президент Дональд Трамп. В документе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение ее сторонников о возможности мужчине идентифицировать себя в качестве женщины, а женщине — в качестве мужчины признается ложным.

24 января Трамп распорядился отправлять транс-женщин в тюрьмы для мужчин. Он также постановил перестать оказывать им услуги по смене пола.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал мнение Трампа о существовании только двух гендеров чудовищным ударом по элитам Евросоюза. Сенатор считает, что заявление американского президента вызывает у европейских либералов и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «нехорошие предчувствия».