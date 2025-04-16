Москва, 16 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) тайно обновила украинский паспорт. Об этом 16 апреля сообщил Telegram-канал Mash.

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Для этого Лорак пришлось ехать за границу, поскольку в России нет посольства Украины. Как утверждает канал, певица отправила новые паспортные данные в Федеральную налоговую службу.

В новом документе у нее, как и у всех украинцев, не указано отчества — Мирославовна. Согласно украинскому законодательству, в паспорте гражданина Украины отсутствует строка об отчестве. Оно фиксируется только в свидетельстве о налоговом идентификационном номере и в страховом свидетельстве.

Как сообщало ИА Регнум, Лорак живет в России с 2014 года. В марте 2022 года в Черновцах была демонтирована именная звезда певицы на Театральной площади. Кроме того, в отношении Лорак на Украине ввели санкции.

Как заявляла Лорак, на Украине в 2014 году «некоторые политические деятели хотели использовать ее в своих целях». Ей предъявили ультиматум — поддержать киевский режим или лишиться выступлений на Украине. Это подтолкнуло ее к переезду в Россию. По словам певицы, она человек, живущий в мире творчества.

В марте прошлого года появилась информация о планах Лорак получить российский паспорт.