Вашингтон, 16 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Гарвардский университет учит чепухе, вуз не достоин федерального финансирования. Таким мнением в среду, 16 апреля, поделился президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Daniel Torok/White House

«Гарвард — это шутка, он учит ненависти и глупости и больше не должен получать федеральное финансирование», — написал хозяин Белого дома в социально сети Truth Social.

По словам Трампа, Гарвард нанимает радикальных левых и других, которые способны только «учить студентов и так называемых будущих лидеров неудачам».

Он добавил, что Гарвардский университет из-за этого больше не может считаться приличным местом обучения и не должен включаться ни в один из списков величайших университетов и колледжей мира.

Как передавало ИА Регнум, министерство образования США лишило Гарвардский университет госфинансирования на $2,2 млрд из-за отказа администрации университета выполнять указы Трампа. Невыполненные университетом требования касались отказа от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и её обеспечения.

Администрация Трампа призвала университет для сохранения финансирования ввести политику приема и найма преподавателей на основе заслуг и провести аудит учебного корпуса, профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их взглядов на многообразие. Кроме того, власти потребовали запретить носить маски для лица во время митингов.

В свою очередь, руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству диктовать «частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».

В феврале американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал ужасным решение бывшего президента США Джо Байдена выдавать образовательные гранты только учреждениям, соблюдающим требования DEI.