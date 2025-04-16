Москва, 16 апреля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Украинские военные и наемники, попавшие в окружение на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области, не хотят сдаваться, потому что они приехали «на охоту на людей». Об этом сообщил 16 апреля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Нам придется, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — приводит его слова ТАСС.

Депутат добавил, что после освобождения святыню будут восстанавливать, чтобы оставить память о предках, которые когда-то построили монастырь.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля источник в российских силовых структурах сообщил, что военные ВСУ, захватившие Горнальский монастырь, отказываются сдаваться. Украинские военнослужащие разместили на его территории минометы и артиллерийские орудия.

По данным источника, отдельные группы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытаются сбежать с территории монастыря. Кроме того, один из офицеров из группы десантников 80-й бригады ВСУ в начале апреля начал вести переговоры с российскими военнослужащими о сдаче в плен тех, кто находится в монастыре, но переговорщика убили сослуживцы.

Водолацкий 15 апреля заявил, что в окружении в монастыре находятся наемники из Колумбии и еще ряда стран — всего около 300 военных. Он подчеркнул, что они не хотят сдаваться, потому что знают, что их ожидает за карательные действия по отношению к мирным жителям. Депутат заявил, что военные ВСУ загубили там не одну жизнь.

Насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий 12 апреля сообщил, что украинские военные продают иконы и другие предметы, украденные из Горнальского монастыря. При этом заранее оттуда удалось спасти главную святыню монастыря — Пряжевскую икону Богоматери, обретенную в 1792 году.