Дамаск, 16 апреля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Спецслужбы предотвратили подготовку госпереворота в Сирии, которую готовили офицеры бывшей армии. Об этом 16 апреля заявил министр внутренних дел Анас Хаттаб.

Ammar Safarjalani/Zuma/TASS

«Мы свели на нет планы совершить переворот, которые готовились офицерами свергнутого режима, который остался в прошлом. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооруженных сил и народа», — передает его слова агентство SANA.

Отмечается, что операция по пресечению переворота координировалась как министерством внутренних дел, так и министерством обороны Сирии. Также было принято решение создать департамент, ответственный за преследование преступников через усиление координации с другими службами безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года экс-президент республики Башар Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну после успешного наступления группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой нового правительства стал Ахмед аш-Шараа.

6 марта в Сирии вспыхнули столкновения между сторонниками Асада и силами новых властей страны. Столкновения происходили в Латакии и Тартусе, после чего власти ввели войска. Через три дня стычки начались в портовом городе Баниясе. По информации курдского телеканала Rudaw, на момент 8 марта в ходе конфликта погибли не менее 532 мирных жителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва хочет видеть сирийское государство стабильным и процветающим. Он указал на необходимость обеспечения стабильности в стране, учитывая общую взрывоопасность Ближнего Востока. Нестабильность в одном государстве региона может вызвать цепную реакцию в соседних, подчеркнул представитель Кремля.