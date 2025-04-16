Вашингтон, 16 апреля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Сотрудники МИД Франции помогали главе киевского режима Владимиру Зеленскому составить письмо президенту США Дональду Трампу, чтобы примирить их после ссоры в Белом доме, которая произошла 28 февраля. Об этом 16 апреля заявила газета Politico.

ИА Регнум

По информации издания, к нормализации отношений Трампа и Зеленского подключились ведущие дипломаты из Франции, Великобритании и Германии. В том числе британский министр Кир Стармер вел телефонные переговоры с обоими политиками, а работники французского МИД обсуждали условия примирительного письма.

Газета отметила, что отношения между Трампом и Зеленским после всех усилий еще остаются на грани.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский устроил перепалку в Белом доме, когда Трамп заявил о необходимости переговоров с Россией. С 4 марта США приостановили военную помощь киевскому режиму. На следующий день директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф заявил о временном прекращении обмена разведывательной информацией с Украиной, пояснив, что это сделано для побуждения сторон конфликта к мирному урегулированию.

5 марта Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором говорится о согласии начать переговоры по мирному урегулированию конфликта. Американский президент заявил, что признателен за это, отметив, что также ведет переговоры с Россией.

11 марта в Джидде прошли американо-украинские переговоры. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц после этого объявил, что Трамп решил возобновить оказание военной помощи Украине.