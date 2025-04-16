Пхеньян, 16 апреля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. В КНДР завершилось строительство нового квартала многоэтажек в Пхеньяне. Об этом 16 апреля заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК

«15 апреля состоялась торжественная церемония завершения строительства 10 тыс. домов третьей очереди района Хвасон», — говорится в материале.

Отмечается, что церемонию посетил лидер страны Ким Чен Ын, перерезал красную ленточку и поговорил с будущими жильцами. Он также попросил прощения, что такое современное жилье смогли предоставить только сейчас. В ответ жители Пхеньяна поблагодарили его, вручив цветы.

На мероприятии также присутствовали представители правительства, включая премьер-министра, сотрудников министерств и ведомств.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Ким Чен Ын в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи на строительство сильной армии ознакомился с ходом подготовки к возведению военно-морской базы в стране. По данным ЦТАК, укрепление Военно-морских сил страны является неотложной задачей.

Кроме того, лидер КНДР указал на геополитическую выгодность места строительства военно-морской базы в качестве стратегического важного пункта. При этом, где именно идет строительство объекта, неизвестно.