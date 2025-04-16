Самара, 16 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. В Самаре пожарные ликвидировали открытое горение неподалеку от детского сада. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС

«Открытое горение ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожарные не позволили огню перекинуться на жилые здания. Возгорание было локализовано на площади 0,45 га. Люди не пострадали. На месте работают 70 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959713" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Самаре ликвидировали открытое горение, из-за которого пришлось эвакуировать детсад

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Волжском районе вспыхнул в районе комплекса «Южный город». Загорелись сухая трава и камыш. Пламя было сильным, над жилыми строениями распространился густой черный дым. Неподалеку от места возникновения пожара находится детский сад «Волжская жемчужина». Из учреждения в другой детский сад эвакуировали 336 человек.