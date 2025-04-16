Москва, 16 апреля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Прокурор во время прений сторон попросил 12 лет колонии для обвиняемого во взятке экс-начальника главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

РИА Новости/Илья Питалев

«Прокурор просит 12 лет колонии строгого режима для нашего подзащитного», — заявил адвокат фигуранта Владимир Шелупахин в беседе с ТАСС.

Заседания по делу ведутся в закрытом режиме, прессу и слушателей в зал суда не пускают.

О задержании генерала стало известно 23 мая прошлого года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей, по решению суда его отправили в СИЗО на два месяца. Деньги в 2016–2023 годах он получил от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение поставок по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Адвокат 8 июля рассказал, что его подзащитного отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ, Шамарина не уволили, а просто вывели за штат.

19 июля 2024 года стало известно, что Шамарин частично признал вину в получении взятки. Отмечалось, что генерал перестал отрицать, что получил 19 млн рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», однако при этом высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в стократном размере от суммы взятки, то есть до 3,6 млрд рублей.

28 февраля 2025 года следователи направили уголовное дело Шамарина в суд. В рамках дела арестованы автомобиль, квартира и сумма денег, равная размеру взятки. Позже, в марте, он заявил, что готов уйти на спецоперацию. Адвокат уточнял, что прошение об этом генерал подавал не раз.