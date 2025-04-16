Курск, 16 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 160 военных, танк и два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) «Стрела-10» в Курской области. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области», — говорится в сообщении.

Также противник потерял бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО.

Всего за время боев в Курской области ВСУ лишились более 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевых машин пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 боевых бронированных машин, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 американских HIMARS и семи MLRS.

Также ВС РФ уничтожили 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ.

Как ранее передавало ИА Регнум, за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в трех регионах: Гуево в Курской области, Басовку и Журавку в Сумской области, Катериновку в Донецкой Народной Республике.

Ранее, 15 апреля, в российских силовых структурах сообщили, что военные ВСУ, захватившие Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале Курской области, отказываются сдаваться. Украинские военнослужащие разместили на его территории минометы и артиллерийские орудия.

Также 15 апреля источник в российских силовых структурах сообщил, что отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ пытаются сбежать с территории монастыря. Позже первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в окружении в монастыре находятся наемники из Колумбии и еще ряда стран, сражающиеся на стороне ВСУ.

Один из офицеров из группы десантников 80-й бригады ВСУ, которые также оккупировали Горналь, в начале апреля начал вести переговоры с российскими военнослужащими о сдаче в плен тех, кто находится в монастыре. Но переговорщика убили сослуживцы.