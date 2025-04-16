Москва, 16 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании в среду, 16 апреля, одобрил закон о полном запрете иноагентам заниматься в России образованием и просвещением.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Закон вводит норму, согласно которой действие лицензии на осуществление образовательной деятельности прекращается при включении лицензиата в реестр иностранных агентов.

Также закон запрещает физлицам-иноагентам входить в органы управления госкорпораций.

Кроме того, некоммерческая организация, признанная иноагентом, не может быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Закон устанавливает запрет на финансирование таких лиц не только на государственном уровне, как в настоящее время, но и на муниципальном.

Как передавало ИА Регнум, 28 января глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв сообщил, что после принятия данного закона иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, как в настоящее время, но для любых граждан.

Депутат также отмечал, что признание организации иноагентом будет означать, что действие её образовательной лицензии прекратят.

1 марта в России вступил в силу закон, который обязал иноагентов зачислять на специальный рублевый счёт доходы от интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости и транспорта и процентов по вкладам. Воспользоваться данными денежными средствами их владельцы смогут только в случае снятия с них статуса иноагента.