Москва, 16 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. В Сети 16 апреля опубликовали видео удара авиабомбой ФАБ-500 по Ледовому дворцу в Херсоне, где расположились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кадр из видео

«Утром ВКС РФ нанесли авиаудары по Ледовому дворцу в Херсоне, где был размещен личный состав противника», — сообщили в Telegram-канале «Военное обозрение».

На кадрах видно, что вскоре после первого взрыва последовало еще три. Вероятно, произошла детонация боеприпасов.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Ведомство неоднократно подчеркивало, что российская армия наносит удары только по военным объектам ВСУ или по инфраструктуре, которая с ними связана.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля российские войска двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» нанесли удар по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ в Сумах. При атаке были ликвидированы более 60 украинских военнослужащих.

В течение 14 апреля ВС РФ, применяя авиацию, ракетные войска, артиллерию и беспилотники, нанесли удары по аэродрому ВСУ, месту сборки морских дронов и предприятию, где ремонтировали бронетехнику. Также российские войска поразили места временной дислокации украинских военнослужащих в 139 районах и ликвидировали 223 БПЛА.