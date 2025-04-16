Москва, 16 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова ушла из жизни после длительной болезни. Соседи артистки рассказали ИА Регнум, что незадолго до смерти Горшкова жаловалась на подозрительных людей, которые приходят в её квартиру.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Нина Горшкова

Нина Горшкова скончалась 16 апреля на 91 году жизни. Она была старейшей актрисой Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», где служила с 1961 года. О её состоянии незадолго до смерти рассказала одна из жительниц дома на улице Константинова, где расположена квартира артистки.

«Она была очень приятной женщиной, но последние годы начала сдавать, всё же возраст преклонный. Когда я её встречала, она жаловалась на то, что в её квартиру приходят какие-то посторонние люди, устраивают бардак, крадут какие-то документы и деньги», — рассказала женщина.

Соседка считает, что это могли быть чёрные риэлторы, которые охотятся за квартирами пожилых людей. Нина Горшкова даже вызывала полицию из-за этого.

«Однажды я видела, что приезжал наряд полиции, они осмотрели квартиру Нины Павловны, но никаких следов посторонних не нашли», — поделилась соседка.

Нина Павловна Горшкова родилась 1 августа 1934 года. Она окончила Театральное училище им. Щукина и была приянта в труппу Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Она посвятила ему всю жизнь, исполнив десятки ролей в спектаклях «Чайка», «Прощай, оружие!», «Юнона и Авось», «Гамлет», «Поминальная молитва» и многих других.