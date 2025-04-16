Челябинск, 16 апреля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. В Челябинске ФСБ России установила и задержала двух новых подозреваемых по уголовному делу о растрате, которое расследуется в отношении министра дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева. Об этом 16 апреля сообщили в правоохранительный органах.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«Сотрудники ФСБ в рамках сопровождения уголовного дела провели обыски в местах работы и проживания новых фигурантов. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений», — сказал источник ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что новыми фигурантами стали действующий и бывший сотрудники ведомства, включая первого замначальника правового управления, а также бывший директор крупнейшего дорожного подрядчика «Южуралавтобан».

ФСБ 19 февраля задержала Нечаева в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). По этому же делу задержаны заместитель начальника правового управления миндортранса Челябинской области Сергей Куликов и экс-глава АО «Южуралмост» Сергей Вильшенко.