Москва, 16 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Россия находится на миграционно-демографическом перепутье. Об этом 16 апреля заявил политолог Илья Ухов в материале для издания «Взгляд».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что миграционные вопросы широко обсуждаются в обществе, и напомнил заявление патриарха Всея Руси Кирилла об угрозах национальной идентичности из-за неконтролируемой миграции из регионов, которые не входят в традиционный этно-религиозный контур православно-христианской и европейской в своей основе цивилизации.

«Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?» — отметил Ухов.

По его мнению, термином «многонациональный народ России» часто прикрываются многочисленные лоббисты диаспоральных структур. Таким образом они пытаются идеологически обосновать завоз в Россию миллионов представителей этносов, которые не являются коренными для страны в ее текущих границах. Иностранцы создают на местах свои «параллельные» структуры власти, свою теневую финансовую посредническую систему, свою сеть общепита, проживания и банно-рекреационных услуг.

Политолог подчеркнул, что эти проявления — только верхушка айсберга. В действительности в России создан неподконтрольный и не включенный в официальный налоговый оборот экономический сектор, генерирующий десятки миллиардов рублей прибыли. Это подтверждается объемом денежных переводов иностранцев в страны Центральной Азии.

Он указал на тенденцию к замалчиванию проблем, существующую на средне-низовом уровне управленческого слоя.

«Недавним «ценным специалистам» с традиционно большими семьями выдаются от государства квартиры. Причем аргументируют чиновники это наличием гражданства России. Хотя эти «новые граждане», получив гражданство буквально несколько лет назад, зачастую никакого значимого налогового и трудового вклада в нашу экономику не внесли. И выдача им такого мощнейшего «вэлфера», сравнимого с западноевропейскими практиками, выглядит неуважением к коренному населению», — отметил Ухов.

Он привел в пример ситуацию с мигрантами в Европе. Европейцам пришлось ограничить поток иностранцев из-за недовольства со стороны общества.

Как отметил эксперт, идеология насильственного насаждения «многонационалии» с «фестивалями плова» и раздачей квартир недавним мигрантам не принесет социальный мир и спокойствие в Россию. При этом оно может подстегнуть замещение коренного населения и резкую исламистско-салафитскую радикализацию, формирование параллельных структур управления и гетто в местах проживания иностранцев.

«Выход может быть только в форсированной этно-культурной ассимиляции с резким повышением уровня репрезентации в общественном сознании русского и других коренных народов России, имеющих свои национальные территории только в наших границах и ни в каких иных местах», — отметил Ухов.

Что касается решения экономических проблем, политолог предложил вариант вахтового целевого набора с жестким контролем и запретом на релокацию семей и получение гражданства. В случае, если иностранец решил переехать в Россию, он должен обладать ценными трудовыми навыками и быть готовым влиться в русский «плавильный котел». С его стороны не должно быть навязывания своих «древних обычаев» в российских городах и селах.

«Хочешь переезжать в Россию на ПМЖ — изволь стать русским. По культуре, языку и вере. Вера должна играть все большую роль в ассимиляции миграционных потоков», — считает Ухов.

По мнению политолога, путь к гармонизации миграционной политики Российской Федерации в новых условиях заключается в переходе на вахтовый бессемейный набор, ревизии системы выдачи гражданства, отказе от «многонациональной» риторики и идеологии и примате русской этно-культурной матрицы для желающих жить в России.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в начале марта поручил пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Он подчеркнул, что безопасность россиян и национальной культурной идентичности страны являются приоритетом. Он поручил создать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан для совершенствования государственного управления.