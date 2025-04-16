Москва, 16 апреля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Россияне стали активнее читать произведения на самиздат-площадках. За год число пользователей таких сервисов выросло на 37%, а время, проведённое на этих ресурсах, увеличилось на 24%, рассказали аналитики Yota, изучив обезличенные данные абонентов в январе–марте 2025 года.

Пресс-служба Yota Аналитика Yota: в России растет популярность самиздата

В целом количество пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за год. Большую часть обеспечили самиздат-площадки, на которые пришлось 62% новых читателей, классические электронные библиотеки привлекли лишь 38%.

Динамика потребления интернет-трафика также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов. Так, за год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%, в то время как трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2%.

Онлайн-самиздат позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

По объему потребляемого трафика лидером среди книжных платформ остается «ЛитРес», за ним следует сервис «Яндекс Книги». Третье, четвертое и пятое места заняли самиздат-площадки Author Today, Litgorod и Litnet.com. При этом MyBook.ru, который ранее входил в тройку лидеров, опустился на шестую строчку.

Пресс-служба Yota Аналитика Yota: в России растет популярность самиздата

Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36–45 лет, на них приходится 28% трафика и 29% всей аудитории таких платформ. Самый значительный рост показала возрастная категория 56+ — на 67%. При этом объем потребляемого ими трафика вырос на 60%. Для сравнения, в сегменте классических книжных онлайн-сервисов эта возрастная группа за год увеличилась всего на 25% по количеству пользователей и на 28% по трафику.

Основной аудиторией традиционных онлайн-библиотек являются россияне 26–45 лет. Интересно, что классические сервисы чаще выбирают женщины (52%), а самиздат-площадки предпочитают мужчины (также 52%).

Больше всего самиздат-сервисами пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Краснодара. Традиционные онлайн-библиотеки наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске.