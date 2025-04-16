Москва, 16 апреля, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Телеграм-канал театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова

«Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории «Ленкома», — сказано в сообщении.

Актриса проработала «Ленкоме Марка Захарова» 64 года с 1961 года. Зрители знают ее по таким спектаклям, как «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Музыка на 11 этаже», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Голубая роза» и другим постановкам.

Горшкова родилась в 1934 году в Москве. В 1959-м он окончила Театральный институт имени Бориса Щукина.