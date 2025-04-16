Москва, 16 апреля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. В Москве стартовал общенациональный конкурс «Культурная столица 2027 года». За этот титул будут бороться 39 городов.

Владимир Смирнов/ТАСС Виды Архангельска

Старший продюсер пресс-центра «Россия сегодня», где проходила церемония, Роман Миронов отметил, что проект уже более трех лет формирует культурную повестку в стране.

«Это не просто конкурс, а настоящая возможность для городов заявить о себе, продемонстрировать силу своей культуры, сплоченность. Итак, сегодня мы даем старт новой культурной гонке!» — отметил он.

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский напомнил, что у конкурса есть предшественник, сначала в 2000-х выбирали культурные столицы Поволжья. По его словам, мероприятию очень к лицу расширение до федерального уровня.

«В России нет культурных провинций, каждый регион обладает мощнейшим потенциалом. А задача конкурса — этот потенциал раскрыть и вывести на федеральный уровень», — подчеркнул Журавский.

Депутат Госдумы, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков сообщил, что 39 кандидатов на звание культурной столицы года — это исторический максимум. Заявки подали Архангельск, Астрахань, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гатчина, Донецк, Казань, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Кызыл, Луганск, Махачкала, Нальчик, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Рязань, Саратов, Симферополь, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Южно-Сахалинск.

По условиям конкурса, города должны быть либо административными центрами регионов, либо иметь население свыше 200 тыс. человек. Голосование будет проводиться через портал «Госуслуги».

«Буквально одним нажатием кнопки мы только что открыли голосование на платформе «Госуслуги». Для выбора уже доступны 19 городов, остальные 20 присоединятся в самое ближайшее время. Голосовать могут все пользователи с подтвержденной учетной записью», — рассказал замминистра цифрового развития Олег Качанов.

Он сообщил, что в 2024 году в голосовании приняли участие 728 тыс. человек. В этом году организаторы планируют побить этот рекорд. Все этапы конкурса проходят на цифровой платформе, система обеспечивает прозрачность и исключает накрутки.

С презентациями также выступили представители Грозного (Культурная столица — 2025) и Омска (Культурная столица — 2026). Заместитель председателя парламента Чечни Аднан Нагаев рассказал о масштабной работе.

«Более 200 мероприятий — от фестивалей и театральных постановок до выставок и музыкальных форумов — обязательно пройдут до конца 2025 года. Мы не просто восстанавливаем здания, разрушенные 20 лет назад, мы восстанавливаем культурную память!» — подчеркнул Нагаев.

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник в ответ на это заявление пообещал побить рекорд Грозного.

«Ждите 201 мероприятие минимум! Мы вошли во вкус и готовимся основательно. Будет и фестиваль муралов, и конкурсы классической музыки, воздушных шаров», — отметил он.

Директор фонда «Культурная столица» Александр Протасевич подвел итоги. Он заявил, что бывших культурных столиц не бывает.

«Каждый город, однажды получивший этот статус, не может не продолжать свое развитие, — отметил он. — В то же время каждый россиянин способен помочь своему городу получить этот статус, приняв участие в народном голосовании на портале «Госуслуги», — напомнил Протасевич.

Организаторам конкурса стали фонд «Культурная столица» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры и Минцифры РФ, а также правительство Москвы. Мероприятие стартовало 15 апреля.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в марте подчеркнул, что культура должна быть доступна для всех жителей страны, в каких бы регионах они не проживали. Это также не должно зависеть от уровня доходов, каждому гражданину России с детства необходимо предоставить возможность встречаться с культурой, добавил он.