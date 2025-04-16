Диксон, Красноярский край, 16 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. На севере Красноярского края прошёл автопробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его организатором выступила компания «РН-Ванкор» (добывающий актив «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Заполярье состоялся автопробег в честь 80-летия Великой Победы

Автомобили со Знаменем Победы преодолели расстояние более тысячи километров по тундре — от Ванкорского месторождения до порта «Бухта Север» на берегу Карского моря. Маршрут автопробега пролегал через ключевые объекты проекта «Восток Ойл».

Важным пунктом автопробега стал посёлок Диксон — самый северный населённый пункт России и единственная точка на карте Красноярского края, где во время Великой Отечественной войны шли бои. В августе 1942 года в Карском море развернулось одно из самых северных сражений. Немецкий крейсер «Адмирал Шеер» атаковал советский порт Диксон в рамках операции «Вундерланд», но встретил сопротивление и был вынужден отступить. Этот бой стал символом мужества советских защитников, и он сорвал планы противника по захвату стратегически важного порта Северного морского пути.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Заполярье состоялся автопробег в честь 80-летия Великой Победы

Автопробег финишировал в порту «Бухта Север», где нефтяники в память о героизме советских воинов-североморцев возложили цветы к мемориалу в честь 80-летия обороны Диксона.