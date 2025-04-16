Хургада, Египет, 16 апреля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Находящихся в Хургаде российских туристов, которые пожаловались на плохие условия в отеле White Valley Palace, переселили в еще более грязную гостиницу. Об этом 16 апреля сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/Ахмед Махмуд

Одна из туристок поделилась кадрами из отеля Hawaii, куда ее переселили из White Valley Palace. Оказалось, что в номере не убрано, на столах и стенах можно заметить грязь, а из холодильника разносится неприятный запах. Кроме того, видно, что в номере давно не делали ремонт.

Постояльцы отеля в числе прочего заметили тараканов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959700" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Отель, в который переселили россиян в Хургаде, оказался еще хуже

Некоторые туристы потребовали, чтобы их переселили обратно в White Valley Palace, где после жалоб решили проблему с электричеством. Однако в нем почти не осталось свободных номеров. Кроме того, в White Valley Palace в настояще6е время проходят проверки.

Туристы намерены требовать возврата денег.

Как сообщало ИА Регнум, в Хургаде из отеля White Valley Palace переселили в другую гостиницк более 300 россиян. Они жаловались на отсутствие электричества и интернета, а также антисанитарию. В ресторане отеля повсюду были следы от еды и много грязной посуды. Во время переселения туристов из отеля на место приехала туристическая полиция города.

Ассоциация туроператоров России 16 апреля объявила о начале проверки. Организация сообщила, что организаторы туров находятся на связи с туристами и с партнерами на принимающей стороне. Меры по урегулированию возникших проблем применяются, утверждают в АТОР.