Москва, 16 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Российская армия за последние сутки нанесла удары по инфраструктуре аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по месту сборки морских дронов и предприятию, которое ремонтировало бронетехнику. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, за сутки ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации украинских военных в 139 районах. Российские средства сбили 223 беспилотника противника.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля ВС России также освободили село Калиново в Донецкой Народной Республике. Врага из населенного пункта выбили подразделения Южной группировки войск.

Также 16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео работы российских FPV-дронов на красноармейском направлении. С помощью беспилотников уничтожаются замаскированные объекты ВСУ и ретрансляторы связи.