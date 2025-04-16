Москва, 16 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года одобрил Совет Федерации. Пленарное заседание состоялось 16 апреля.

Документ инициировала группа депутатов Госдумы. Нововведение дополняет закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно закону, если решение о призыве на военную службу не было исполнено в период призыва, оно должно быть исполнено в следующие призывные периоды в течение года. Призывника отправят в армию во время следующего призыва, ему не нужно будет повторно проходить медкомиссию.

Исключения могут быть только при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 28 закона («О воинской обязанности и военной службе»).

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