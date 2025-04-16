Из-за крупного пожара в Самаре из детского сада эвакуировали 300 человек
Самара, 16 апреля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. В Самаре разгорелся пожар рядом со зданием детского сада. Об этом 16 апреля заявил Telegram-канал SHOT.
кадр из видео
Отмечается, что 300 человек пришлось эвакуировать из-за риска, что огонь перекинется на учреждение.
Из-за крупного пожара в Самаре из детского сада эвакуировали 300 человек
По данным канала, причиной пожара стал загоревшийся камыш. Сначала пламя вспыхнуло в полях, но из-за ветра и теплой погоды быстро распространилось на соседние территории.