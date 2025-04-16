Донецк, 16 апреля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным, двум штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быки.

За сутки на данном направлении враг потерял почти 310 военных, два танка, американские боевую бронемашину HMMWV и бронетранспортер Stryker, боевую бронемашину «Козак» и другую военную технику.

Ранее, 13 апреля, российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. До этого, 11 апреля, в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта в трех регионах — в Курской и Сумской областях, а также в ДНР. Также ведомство проинформировало, что с начала года под контроль России перешли более 330 кв. км территории и 18 населенных пунктов на изюмском направлении.

4 апреля военное ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Розовка и Успеновка в ДНР, 2 апреля — об освобождении села Лобковое в Запорожской области и Веселого на территории ДНР, 1 апреля — об освобождении населенного пункта Разлив в ДНР.