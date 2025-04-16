Москва, 16 апреля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. В России начался прием заявок на получение грантов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на создание музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе фонда.

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Подать заявку можно до 5 мая на сайте контент. пфки.рф. Принять участие в конкурсе могут музыканты, продюсеры, клипмейкеры, другие представители индустрии. В заявке должна быть презентация проекта, программа продвижения контента, демоверсия записи или синопсис будущего видеоматериала.

«Очень важно представить проект идеи, из которой эксперты смогут сделать вывод, стоит ли ее поддерживать. Описывая продвижение, очень важно указать ключевые каналы, где планируется распространять контент, это могут быть телеканалы, радиостанции, кинотеатры, онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы, социальные сети — очень широкий список», — пояснил генеральный директор ПФКИ, сопредседатель продюсерского комитета специального отбора Роман Карманов.

В рамках отбора участники могут получить поддержку на запись песни или целого альбома, съемку клипа, организацию трансляции важного музыкального события.

В первый день подачи документов ПФКИ уже получил 164 заявки.

Председателем экспертной комиссии специального отбора стал народный артист России Игорь Бутман, руководителем продюсерского комитета специального отбора назначен президент «ГПМ Радио» Юрий Костин.

На пресс-конференции, посвященной отбору, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил значимость запуска отборов для создания ценностно-ориентированного контента.

«Запрос на проекты, связанные с музыкой, очень высокий. Это видно по результатам грантовых конкурсов ПФКИ. Государство заинтересовано, прежде всего, в музыкальном контенте, который является ценностным, то есть соответствует традиционным ценностям, зафиксированным в 809-м указе президента Российской Федерации. Все направления, которые есть в отборе, так или иначе ориентированы на эти приоритеты», — пояснил он.

Журавский добавил, что отбор в своей модели учитывает продвижение контента. Представление его аудитории и раскрутку как музыки, так и исполнителей.

Итоги первого отбора подведут 27 июня.

Бутман подчеркнул, что этот отбор особенно значим, потому что контент, который будут создавать участники, предназначен для детской и молодежной аудитории.

«Таких возможностей, которые сейчас появляются у молодых исполнителей, музыкантов и актеров благодаря ПФКИ, раньше не было. Наша задача — отобрать контент вместе с продюсерским комитетом. Я думаю, все это дает великолепные возможности молодежи проявить себя», — отметил он.

Костин заявил, что отборы ПФКИ помогут найти и поддержать лучший контент музыкальной индустрии по всей стране.

«Мы хотим, чтобы перспективные авторы, продюсеры, исполнители могли не только реализовать талант, но и сделать свое творчество максимально востребованным», — заключил он.

Контент в заявке должен соответствовать одному из тематических направлений: «Страна возможностей», «Герои прошлого, настоящего и будущего», «Семья — наша сила», «Единство народов России» и «Культурный код». Определить тематическое направление должна сама творческая команда.

Уточняется, что Федеральное агентство по делам молодежи выделило 1,2 млрд рублей на проведение спецотбора на создание музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что Фонд президентских грантов за восемь лет с начала работы поддержал 54 тыс. проектов. С 3 апреля 2017 года фонд является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в России. На реализацию проектов фондом выделен 81 млрд рублей. При этом дополнительно привлеченные ресурсы превысили 83 млрд рублей.