Вашингтон, 16 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп был раздражен поддержкой главы киевского режима Владимира Зеленского со стороны Европы после перепалки в Белом доме. Об этом 16 апреля заявила газета Politico.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Отмечается, что причиной такого отношения американского лидера стала поездка Зеленского в Лондон для встречи с британским королем Карлом III.

«Говорят, что Трамп был раздражен событиями того воскресенья (2 марта. — Прим. ред.) — не только визитом Зеленского к королю, но и тем, как Европа распростерла к нему объятия. Один из британских чиновников сказал, что команде Трампа «не понравилось, как всё это выглядело», — говорится в материале.

Неназванный чиновник также предположил, что негативная реакция Вашингтона подтолкнула Лондон к тому, чтобы заставить киевский режим сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта.

Кроме того, издание утверждает, что главу Белого дома еще больше разозлило интервью Зеленского журналистам перед отлетом из Великобритании, где он сообщил, что до мирного соглашения еще «очень, очень далеко».

«Некоторые чиновники считают, что именно это стало «спусковым крючком», который побудил Трампа прекратить военную помощь Украине спустя всего 24 часа», — подчеркнули авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта после экстренного саммита в Лондоне по вопросам конфликта на Украине Зеленский встретился с британским королем на острове Норфолк. Он сделал несколько фото с монархом, а затем они уединились для беседы.

С 4 марта Вашингтон временно приостановил военную помощь киевскому режиму. На следующий день глава ЦРУ Джон Ли Рэтклифф сообщил, что США также временно прекращают обмен разведданными с Украиной. Он объяснил это стремлением призвать стороны к ответственности за установление мира.

9 марта британская газета Daily Mail со ссылкой на американских дипломатов сообщила, что Трамп «остыл» в отношении Великобритании после того, как король Карл III приветствовал Зеленского в Сандрингеме. Отмечается, что британским чиновникам также передали недовольство американского лидера этой встречей.