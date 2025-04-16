Москва, 16 апреля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Подруги 15-летней школьницы, зарезавшей отца-тирана в Южном Бутово, надеются на то, что девочку оправдают. Школьницы рассказали ИА Регнум о том, что девочка лишь защищала сестру от отца, который давно их избивал. Девочка часто приходила в школу с синяками.

Анна

Утром 15 апреля в квартире на улице Бартеневской в Южном Бутово произошёл конфликт между 41-летним Романом З. и двумя его дочерями 20-летней Марьяной и 15-летней Анной (имя изменено). Соседи слышали громкие крики и угрозы физической расправы со стороны мужчины, но подумали, что это очередной скандал, которые в этой семье случались довольно часто. Но на этот раз ссора зашла слишком далеко. По версии следствия, мужчина схватил нож и набросился на старшую дочь, порезав ей руку. Младшая сестра в этот момент бросилась защищать сестру, взяла со стола другой нож и ударила им отца. Удар пришёлся в шею, мужчина скончался от потери крови ещё до прибытия скорой помощи. Девочки не пытались скрыться или замести следы, они оставались в квартире до прибытия медиков и правоохранителей. Их мама узнала о произошедшем от следователей, в момент происшествия она находилась на дежурстве в детской больнице.

Соцсети Марьяна

«Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по г. Москве в связи с обнаружением тела мужчины с ножевым ранением возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

Девочек доставили на допрос, в ходе которого они рассказали, что отец постоянно унижал их и угрожал им, а иногда даже бил. После дачи показаний 15-летняя Анна была передана под присмотр родственникам. Следствие продолжается, девочкам предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, помимо этого будут проведены и другие оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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По данным следствия, конфликт между 41-летним Романом и старшей дочерью начался из-за того, что мужчина в очередной раз потребовал девушку оформить на себя кредит, чтобы помочь отцу финансово. На что Марьяна дала отрицательный ответ. Это вывело мужчину из себя. Оказалось, что глава семейства погряз в долгах из-за увлечений азартными играми и имел проблемы с законом. Роман был ранее судим за незаконный оборот наркотиков (амфетамин) по ч. 2 ст. 228 УК РФ и нападение на сотрудника полиции с газовым баллончиком по ч. 2 ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». В последнее время мужчина работал в качестве охранника, но зарплаты ему не хватало. Об этом его старшая дочь Марьяна рассказывала одногруппникам медколледжа, в котором она учится на 4-м курсе.

«Пару недель назад она мне рассказала, что в семье есть серьёзные финансовые проблемы. Марьяна обещала рассказать лично, сказала, что это не телефонный разговор, возможно, боялась, что её подслушивают. Но у нас так и не получилось встретиться и поговорить», — объяснила подруга девушки.

Прокуратура города Москвы Место преступления

О поведении своего отца Марьяна сильно не распространялась, другая одногруппница рассказала, что о Романе дочь отзывалась исключительно положительно. А вот Анна своим близким подругам в школе рассказывала о самых тёмных сторонах своего родителя.

«Он её бил и довольно давно, она не говорила за что, но иногда рассказывала о новых скандалах и показывала синяки. Иногда мы сами замечали новые следы побоев у неё на руках или ногах. Она общительная всегда была, но последнее время было видно, что её эта ситуация дома гнетёт. Мама её тоже скорее всего мужа своего боялась. Он очень строгий был, Анна из-за этого с нами редко могла гулять», — рассказала близкая школьная подруга Света (имя изменено). Узнав о произошедшем, подруги девочки испугались, что Анну могут осудить за убийство.

«Мы не хотим, чтобы ей давали большой срок, она всего лишь защищала сестру. Мы в этом уверены», — объяснила девочка.

Пока подруги не могут связаться с Анной, но надеются, что с ней всё будет хорошо. Пока идёт следствие, она будет находиться с родными, о задержании школьницы речи не идёт.