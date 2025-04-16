Москва, 16 апреля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки нанесли шесть ударов по объектам энергетической инфраструктуры в четырех регионах России. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В Белгородской области 15 апреля в результате обстрела ВСУ обесточена высоковольтная линия 35 кВ, что оставило без электроснабжения около 17,4 тыс. жителей Грайворонского района. В ночь на 16 апреля атака БПЛА на подстанцию 110 кВ привела к отключению электричества у более чем 4,6 тыс. потребителей в Краснояружском районе.

В Брянской области 15 апреля зафиксированы два удара по энергообъектам: повреждена подстанция 35 кВ, а также были оборваны провода на ЛЭП. Это оставило без света жителей села Подывотье Севского района.

В Курской области в тот же день удар БПЛА привел к отключению линии электропередачи 35 кВ. 16 апреля под удар попала Сивашская ветроэлектростанция в Херсонской области. В результате атаки беспилотника загорелся трансформатор, мощность станции снизилась на 30 МВт.

Как передавало ИА Регнум, в течение предыдущих суток ВСУ также нанесли шесть ударов по российской энергетической инфраструктуре. Были атакованы объекты в Брянской, Херсонской и Курской областях.

18 марта президент РФ Владимир Путин поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о моратории на удары по энергообъектам между Россией и Украиной на 30 дней. Российский лидер сразу отдал приказ Вооруженным Силам РФ о прекращении атак, и они обезвредили семь своих БПЛА, которые в то же самое время летели атаковать энергетическую инфраструктуру в Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал это решение. Однако уже в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по энергообъекту в Краснодарском крае и с тех пор регулярно атакуют российскую энергетическую инфраструктуру, нарушая мораторий.

Россия, несмотря на действия киевского режима, пока не возобновила удары по украинской энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля, отвечая на вопрос журналистов, когда действие моратория завершится, пообещал сообщить об этом позже.