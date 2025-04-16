Москва, 16 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Россия готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем. Об этом 16 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он прокомментировал заявление иранского депутата Абольфазла Зохреванда о том, что Россия и Китай могли бы стать гарантами нового соглашения между Ираном и США по ядерной программе.

«Российская Федерация сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Омане прошли переговоры делегаций Ирана и США. На встрече представители стран обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести 19 апреля второй раунд переговоров. Они пройдут в Риме.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 апреля отмечал, что Белый дом готов к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» американской администрации в отношениях с Ираном — не допустить создания этой страной ядерного оружия.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 5 апреля выступил с заявлением, что Тегеран готов к конструктивным переговорам с Вашингтоном на равных, но не потерпит давления.

Песков 7 апреля заявил, что Россия приветствует предстоящие в Омане прямые и непрямые контакты Ирана и США по ядерной сделке. 6 апреля представитель Кремля сообщил, что РФ находится в постоянном контакте с Ираном, и заявил о готовности российской стороны приложить все усилия для дипломатического решения данной проблемы.