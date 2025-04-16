Москва, 16 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Украина по-прежнему запрещает себе вести переговоры с Россией. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Налицо одно — киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому», — указал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля добавил, что киевский режим, продлевая всеобщую мобилизацию и военное положение, пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Он напомнил о словах бывшего украинского президента Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), который заявил, что на Украине дело идет к сильно авторитарным тенденциям.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 января 2025 года заявил, что Киев придерживается принципа не вести прямой диалог с российским лидером.

Песков в декабре отмечал, что переговоров с Украиной не ведётся, поскольку от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирное урегулирование Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.

Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Для Москвы важно, чтобы договоренности были заключены с легитимными представителями Киева, а Зеленский не является таковым, отмечал глава государства. В январе Путин заявил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине.