Ветеран ВОВ Иван Слухай умер в реанимации, куда попал после смерти сына
Москва, 16 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Иван Слухай скончался в Москве на 101-м году жизни. Фронтовик ушел из жизни в палате реанимации, куда попал после смерти своего сына. По словам родных, Иван уже шел на поправку, но сердце пожилого мужчины не выдержало. Об этом ИА Регнум рассказала невестка ветерана Вера.
В Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Москвы, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай. Ветеран скончался после месяца, проведенного в реанимации. В больницу Слухай попал на 40-й день после смерти своего единственного сына.
«В начале года у Ивана Андреевича умер сын. Иван очень тяжело переживал утрату, не мог его отпустить. На сороковой день после смерти сына у Ивана подкосилось здоровье, он попал в больницу, в реанимацию. Врачи говорили, что Иван идет на поправку, но он так и не смог отпустить сына, не смог пережить его смерть», — рассказала ИА Регнум невестка Ивана Андреевича Вера.
В разговоре с журналистами сиделка ветерана рассказала, что в его доме всегда было много гостей. Ивана Андреевича звали на парад в честь 80-летия Победы — в ответ он лишь устало кивал. Говорил, что придет, если доживет.
«Живы будем — не помрем», — делится словами ветерана ВОВ его сиделка.
В 1942 году Иван Слухай добровольцем вступил в народное ополчение. После пехотного училища защищал Сталинград, воевал под Белгородом, Харьковом, Полтавой, форсировал Днепр, Днестр и Дунай. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии.
За службу Слухай получил четыре ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени и других наград. В 2016 году Ивану Андреевичу присвоили звание «Почетный гражданин Москвы». Почти 30 лет он возглавлял Московский комитет ветеранов.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил слова сочувствия и поддержки родным Ивана Слухая. Он заявил, что светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах людей.
Ранее ИА Регнум сообщило, что в Москве в возрасте 100 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Слухай.