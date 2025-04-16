Москва, 16 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Иван Слухай скончался в Москве на 101-м году жизни. Фронтовик ушел из жизни в палате реанимации, куда попал после смерти своего сына. По словам родных, Иван уже шел на поправку, но сердце пожилого мужчины не выдержало. Об этом ИА Регнум рассказала невестка ветерана Вера.

Денис Гришкин/РИА Новости Иван Слухай

В Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Москвы, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай. Ветеран скончался после месяца, проведенного в реанимации. В больницу Слухай попал на 40-й день после смерти своего единственного сына.

«В начале года у Ивана Андреевича умер сын. Иван очень тяжело переживал утрату, не мог его отпустить. На сороковой день после смерти сына у Ивана подкосилось здоровье, он попал в больницу, в реанимацию. Врачи говорили, что Иван идет на поправку, но он так и не смог отпустить сына, не смог пережить его смерть», — рассказала ИА Регнум невестка Ивана Андреевича Вера.

В разговоре с журналистами сиделка ветерана рассказала, что в его доме всегда было много гостей. Ивана Андреевича звали на парад в честь 80-летия Победы — в ответ он лишь устало кивал. Говорил, что придет, если доживет.

«Живы будем — не помрем», — делится словами ветерана ВОВ его сиделка.

В 1942 году Иван Слухай добровольцем вступил в народное ополчение. После пехотного училища защищал Сталинград, воевал под Белгородом, Харьковом, Полтавой, форсировал Днепр, Днестр и Дунай. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии.

За службу Слухай получил четыре ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени и других наград. В 2016 году Ивану Андреевичу присвоили звание «Почетный гражданин Москвы». Почти 30 лет он возглавлял Московский комитет ветеранов.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил слова сочувствия и поддержки родным Ивана Слухая. Он заявил, что светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах людей.

Ранее ИА Регнум сообщило, что в Москве в возрасте 100 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Слухай.