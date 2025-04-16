Москва, 16 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят урегулирование на Украине в ходе предстоящего визита в Россию. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани

«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным», — рассказал он в беседе с журналистами.

Отмечается, что лидеры стран обсудят и региональные вопросы. Представитель Кремля подчеркнул, что Катар играет большую и важную роль в урегулировании многих ситуаций.

«Мы высоко ценим потенциал и имеющийся уровень нашего торгово-экономического взаимодействия, и, конечно же, наш доверительный диалог по многим темам, включая самые чувствительные», — подытожил Песков.

Визит эмира Катара в Москву состоится 17 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Путин и Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого договорились наращивать инвестиционные связи двух стран. Лидеры также обсудили расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта. Доха также поддержала все инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе визита в Катар рассказал, что Россия обдумывает локализацию там производства лекарственных средств и готова увеличить поставки Дохе сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Мантуров также отметил, что Москва работает над организацией морских контейнерных линий в этой стране, что это позволит бизнесу сократить издержки.