Москва, 16 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Такое мнение 16 апреля журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что Верховная рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения.

Telegram/Верховна Рада України

Ранее, в этот же день, Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. За это решение проголосовали 357 парламентариев, всего один проголосовал против.

«Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию», — пояснил он.

При этом, добавил представитель Кремля, Киев по-прежнему запрещает себе вести какие-либо переговоры с Россией.

«Не стоит забывать, что документально это запрещено президентом Украины», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Украина перешла на военное положение и объявила всеобщую мобилизацию в феврале 2022 года. Это решение продлевалось каждые 90 дней. В январе Верховная рада заранее продлила до 9 мая срок действия указа, истекавший 8 февраля.

Президентские и парламентские выборы на Украине отменены под предлогом военного положения, что противоречит конституции страны. Россия, в свою очередь, считает Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, поскольку его полномочия истекли в мае 2024 года.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Для РФ важно, подчеркивал он, чтобы договоренности были заключены с легитимными представителями Киева, а Зеленский не является таковым. Кроме того, Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ. В январе Путин заявил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине.