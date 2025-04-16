Белград, 16 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич вечером 16 апреля представит общественности отчет о результатах расследования Федеральной службой безопасности России сообщений о том, что 15 марта в Белграде против протестующих якобы применили «звуковую пушку». Об этом заявила председатель парламента республики Ана Брнабич.

Александр Дзюба/ТАСС

По ее словам, отчет подписан директором ФСБ Александром Бортниковым. Брнабич подчеркнула, что это будет серьезный анализ от одной из служб безопасности в мире.

Спикер парламента отметила, что пока не знает о результатах расследования. Вучич объявит о них в 17:00 по местному времени (18:00 мск), говорится в материале телеканала N1.

Как передавало ИА Регнум, в Сербии начались массовые акции протеста после обращения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, приведшего к гибели 15 человек. В ходе митинга, прошедшего 15 марта в Белграде, пострадали 56 человек. Тогда же в оппозиции заявили, что полиция применяла на акции «звуковую пушку».

Вучич опроверг это обвинение и пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет факт применения «звуковой пушки». Он также обратился к ФСБ с просьбой провести расследование по этому вопросу. Представители российского ведомства прибыли в Сербию 28 марта.