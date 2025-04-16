Вучич обнародует отчет ФСБ по делу о «звуковой пушке»
Белград, 16 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич вечером 16 апреля представит общественности отчет о результатах расследования Федеральной службой безопасности России сообщений о том, что 15 марта в Белграде против протестующих якобы применили «звуковую пушку». Об этом заявила председатель парламента республики Ана Брнабич.
По ее словам, отчет подписан директором ФСБ Александром Бортниковым. Брнабич подчеркнула, что это будет серьезный анализ от одной из служб безопасности в мире.
Спикер парламента отметила, что пока не знает о результатах расследования. Вучич объявит о них в 17:00 по местному времени (18:00 мск), говорится в материале телеканала N1.
Как передавало ИА Регнум, в Сербии начались массовые акции протеста после обращения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, приведшего к гибели 15 человек. В ходе митинга, прошедшего 15 марта в Белграде, пострадали 56 человек. Тогда же в оппозиции заявили, что полиция применяла на акции «звуковую пушку».
Вучич опроверг это обвинение и пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет факт применения «звуковой пушки». Он также обратился к ФСБ с просьбой провести расследование по этому вопросу. Представители российского ведомства прибыли в Сербию 28 марта.